РСХБ поддерживает экспортеров АПК в УрФО

Первый заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина приняла участие в совещании по вопросам развития экспорта продукции АПК в Уральском федеральном округе. В заседании участвовали заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Борис Кириллов, министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и главы регионов округа.

Заместитель полномочного представителя Президента России в УрФО Борис Кириллов отметил, что экспортный потенциал агропромышленного комплекса есть в каждом из субъектов округа, но необходимо минимизировать все риски, чтобы добиться выполнения целевых показателей, принимая во внимание и климатические условия, и специфику самого экспорта продукции АПК.

«К 2024 году Уральскому федеральному округу необходимо увеличить экспорт продукции АПК почти в 2,5 раза, с 250 миллионов долларов в 2018 году до 600 миллионов долларов», - заявил Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. По словам Министра, для решения поставленной задачи субъектам УрФО предстоит нарастить валовой сбор зерновых до 7,5 млн тонн, а масличных культур – до 567 тыс. тонн. Также необходимо увеличить производство скота и птицы до 1,1 млн тонн, молока – до 2,1 млн тонн.

По итогам мероприятия Первый заместитель Председателя Правления Ирина Жачкина отметила, что в округе развито производство и переработка масложировой продукции. Именно это направление традиционно является основной статьей экспорта региона.

«Для наращивания экспортного потенциала АПК нужно усиливать позиции в переработке сельхозпродукции, создавать инфраструктуру для логистики, обеспечить сертификацию отечественных товаров, продвигать их на внешние рынки. Эти задачи решаются в комплексе, и Россельхозбанк принимает активное участие в данном процессе. Мы не только поддерживаем крупные агрохолдинги, но и уделяем большое внимание малым формам хозяйствования», ‒ подчеркнула Ирина Жачкина.