Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»

Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам «Будь онлайн». При оформлении кредита с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и «Мобильный банк», а также через официальный сайт РСХБ в сети Интернет клиентам будет снижена процентная ставка до 0,5% годовых.

Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, пенсионные кредиты и кредит на рефинансирование.

Акция продлится до 31 декабря 2019 года (включительно).

Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.