Россельхозбанк объявляет акцию «Будь онлайн»

Россельхозбанк запустил акцию по потребительским кредитам «Будь онлайн». При оформлении кредита с помощью системы дистанционного банковского обслуживания «Интернет-Банк» и «Мобильный банк», а также через официальный сайт РСХБ в сети Интернет клиентам будет снижена процентная ставка до 0,5% годовых.
Акция распространяется на потребительские кредиты без обеспечения, пенсионные кредиты и кредит на рефинансирование.
Акция продлится до 31 декабря 2019 года (включительно).
Получить более подробную информацию об условиях кредитных продуктов АО «Россельхозбанк» можно на официальном сайте Банка.
АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков.