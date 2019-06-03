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3 июня 2019 года в Иркутской области прекращается аналоговое вещание телеканалов

3 июня 2019

С 3 июня 2019 года в Иркутской области, которая вошла вместе с другими регионами России в третий этап перехода на цифровое телевещание, прекращается аналоговое вещание обязательных общедоступных телеканалов.

Указом Губернатора Иркутской области от 15 января 2019 года для инвалидов (участников) Великой Отечественной войны, тружеников тыла, инвалидов 1 и 2 групп предусмотрена компенсация расходов в связи с приобретением пользовательского цифрового приемного оборудования в размере 50 % стоимости 1 комплекта оборудования (цифровой приставки), но не более одной тыс. рублей.

Также, малоимущие семьи (малоимущие одиноко проживающие граждане) имеют право на получение государственной социальной помощи в связи с приобретением пользовательского оборудования для приема цифрового телесигнала.

Для получения помощи, компенсации расходов гражданам, с документами, подтверждающими приобретение цифровых приставок, необходимо обращаться в управления социальной защиты населения по месту жительства, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.


/ СИА /
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