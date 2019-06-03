В 6 деревнях Иркутской области появятся фельдшерско-акушерские пункты

К октябрю 2019 года, как ожидается, будут готовы проекты фельдшерско-акушерских пунктов в шести деревнях Иркутской области, сообщает RosTender.info.

Медицинские учреждения построят в деревнях Худобок и Кумейка Братского района, Нижней Слободе и Дальней Закоре Жигаловского района, селах Тыргетуй и Зоны Аларского района, а также в селе Шараты Нукутского района.

Правительство области объявило тендер на подготовку проектно-сметной документации к 1 октября 2019 года. Работа оценивается в 7,4 млн рублей. Заказчиком выступает Управление капстроительства области.

Заявки на участие в тендере принимаются до 17 июня, а 21 июня планируется подвести его итоги.





Источник: http://rostender.info/news/2019053103