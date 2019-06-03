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29 млн выделят на благоустройство набережной Ушаковки в Иркутске

3 июня 2019

Управление капитального строительства Иркутска 31 мая объявило аукцион на благоустройство набережной реки Ушаковки за 29 млн рублей. Документы размещены на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены до 15 октября. Гарантийный срок составит три года.

<p>Фото: vk.com/gorsreda38</p>

Фото: vk.com/gorsreda38

Аукцион будет проведён 21 июня.По информации ИА «Ирсити», реконструкция набережной предполагалась от впадения Ушаковки в Ангару до улицы Фридриха Энгельса. Вместе с набережной появится несколько новых транспортных развязок и зелёная зона. В рамках проекта будет выполнена чистка Ушаковки и берегоукрепление.


/ СИА /
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