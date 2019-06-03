29 млн выделят на благоустройство набережной Ушаковки в Иркутске

Управление капитального строительства Иркутска 31 мая объявило аукцион на благоустройство набережной реки Ушаковки за 29 млн рублей. Документы размещены на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены до 15 октября. Гарантийный срок составит три года. Фото: vk.com/gorsreda38 Аукцион будет проведён 21 июня.По информации ИА «Ирсити», реконструкция набережной предполагалась от впадения Ушаковки в Ангару до улицы Фридриха Энгельса. Вместе с набережной появится несколько новых транспортных развязок и зелёная зона. В рамках проекта будет выполнена чистка Ушаковки и берегоукрепление.