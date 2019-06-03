29 млн выделят на благоустройство набережной Ушаковки в Иркутске

Управление капитального строительства Иркутска 31 мая объявило аукцион на благоустройство набережной реки Ушаковки за 29 млн рублей. Документы размещены на сайте госзакупок. Работы должны быть выполнены до 15 октября. Гарантийный срок составит три года.Аукцион будет проведён 21 июня.По информации ИА «Ирсити», реконструкция набережной предполагалась от впадения Ушаковки в Ангару до улицы Фридриха Энгельса. Вместе с набережной появится несколько новых транспортных развязок и зелёная зона. В рамках проекта будет выполнена чистка Ушаковки и берегоукрепление.
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29 млн выделят на благоустройство набережной Ушаковки в Иркутске3 июня 2019
/ СИА /
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