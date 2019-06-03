Около 500 млн рублей получит Иркутская область на строительство школ

Иркутская область получит средства из федерального бюджета на строительство детских садов, школ и спортивных залов. Между министерством образования региона и Министерством просвещения РФ заключено соглашение о реализации на территории Иркутской области региональных проектов в рамках национального проекта «Образование». Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Фото: sibkray.ru

На строительство школ будет направлено почти 500 млн рублей. Также определен объем федеральной субсидии на строительство яслей в рамках нацпроекта «Демография». На эти цели выделяется – 314 млн рублей. На ремонт школьных спортивных залов в сельской местности в 2019 году будет направлено более 10 млн рублей. Кроме того, субсидия в размере 278 млн рублей из федерального бюджета будет направлена на реализацию нескольких региональных проектов: «Современная школа», «Цифровая образовательная среда» и «Молодые профессионалы».