Три человека пострадали при столкновении такси с маршруткой на улице Советской в Иркутске

Сегодня, 3 июня, около 8:00 водитель и двое пассажиров такси пострадали в дорожной аварии, которая произошла на улице Советская в Иркутске. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Очевидцы рассказывают, что на место происшествия приехали спасатели, которые с помощью специального оборудования резали салон такси, чтобы вызволить находящихся внутри людей.

Участником аварии оказался водитель службы заказа такси «Максим». Компания уже опубликовала официальное заявление:«Сожалеем, что произошла такая ситуация. Пострадавшие в ДТП пассажиры такси могут рассчитывать на материальную помощь по программе «Максим – гарантия», которая защищает пользователей сервиса во время поездки. Для этого необходимо обратиться в офис сервиса и предоставить документы, подтверждающие вред здоровью. Программа реализуется благотворительным фондом «Гарант». Он создан для того, чтобы защитить пассажиров и водителей в случае ДТП и других чрезвычайных ситуациях во время поездок в такси. Действие программы распространяется на пользователей сервиса по всей России».