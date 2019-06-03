Новости

Три человека пострадали при столкновении такси с маршруткой на улице Советской в Иркутске

3 июня 2019

Сегодня, 3 июня, около 8:00 водитель и двое пассажиров такси пострадали в дорожной аварии, которая произошла на улице Советская в Иркутске. Пострадавшие доставлены в больницу, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

<p>Фото: vk.com/irkdtp</p>

Фото: vk.com/irkdtp

Очевидцы рассказывают, что на место происшествия приехали спасатели, которые с помощью специального оборудования резали салон такси, чтобы вызволить находящихся внутри людей.

Участником аварии оказался водитель службы заказа такси «Максим». Компания уже опубликовала официальное заявление:«Сожалеем, что произошла такая ситуация. Пострадавшие в ДТП пассажиры такси могут рассчитывать на материальную помощь по программе «Максим –  гарантия», которая защищает пользователей сервиса во время поездки. Для этого необходимо обратиться в офис сервиса и предоставить документы, подтверждающие вред здоровью. Программа реализуется благотворительным фондом «Гарант». Он создан для того, чтобы защитить пассажиров и водителей в случае ДТП и других чрезвычайных ситуациях во время поездок в такси. Действие программы распространяется на пользователей сервиса по всей России».


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Конференция БКС «В ногу со временем: как заработать и приумножить капитал», 6 июня 2019 г.
Евгений Тищенко: «Сегодня кризис, а завтра – нет»
Ольга Харина: «Финансовую грамотность нужно вводить в школьную программу»
«Инвесторов всегда волнуют одни и те же вопросы». Вадим Исаков расскажет иркутянам, как добиться финансовой независимости
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании