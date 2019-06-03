Райффайзенбанк предлагает бизнесу льготные кредиты

Райффайзенбанк планирует наращивать корпоративный портфель в Иркутске и видит перспективы в программах господдержки.

«Государство все активнее запускает программы поддержки по различным отраслям. Некоторые из них применяются чаще, другие – реже, но все программы, которые позволили в значительной мере удешевить кредитные средства, дают положительный эффект», – сообщил Илья Шаталов, заместитель директора по корпоративному бизнесу регионального центра «Сибирский» Райффайзенбанка.

По словам эксперта, уже несколько лет Райффайзенбанк является участником программы льготного кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства, разработанной Минэкономразвития РФ и Корпорацией МСП. «В этом году в рамках этой программы предприниматели смогут оформить в нашем банке кредит по ставке не более 8,5% годовых в сумме от 0,5 млн до 500 млн рублей на срок до 3 лет на пополнение оборотных средств, и в сумме до 1 млрд рублей на срок до 10 лет на инвестиционные цели», – объясняет Илья Шаталов.

Также действует программа льготного кредитования АПК Минсельхоза России, благодаря которой предприятия агропромышленного комплекса могут получить заемные средства по ставке не выше 5% годовых.

Иркутским компаниям может быть интересна и программа поддержки лизинга для покупки транспортных средств, программа поддержки экспорта, где частично компенсируются ключевые расходы экспортеров.

«С этого года под гарантии Райффайзенбанка компании, осуществляющие свою деятельность на территории моногородов и не связанные с работой градообразующего предприятия, смогут оформить в Фонде развития моногородов беспроцентные займы на срок до 15 лет в размере от 10 до 250 миллионов рублей с отсрочкой уплаты долга до трех лет», – сообщил эксперт.

Представителям бизнеса важно знать об условиях программ поддержки. «Госпрограммы позволяют компаниям получить льготное финансирование, которое они могут направлять как на финансирование текущей деятельности и снизить свои издержки, так и производить инвестиционные вложения. Однако программы имеют существенные ограничения, не все представители среднего и малого бизнеса могут ими воспользоваться. Есть ограничения по отраслевому признаку, а также по другим условиям, например, по численности сотрудников», – отмечает Илья Шаталов.