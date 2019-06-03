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10 самых дорогих вакансий Иркутска за май

3 июня 2019

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter рассмотрели вакансии, размещенные на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений за май. Первую строчку рейтинга заняло предложение для Front-end разработчика Javascript с зарплатой от 295 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение составило 37 000 рублей.

«Май – не самый активный месяц для поиска персонала и работы, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. -  Чаще всего, мы наблюдаем небольшое снижение и с той, и с другой стороны. Но тут, конечно, многое зависит от сезонности: например, ближе к лету активно растет спрос на рабочих строительных специальностей, персонал в сфере гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), в некоторых направлениях продаж. Таким образом компании закрывают вакансии, которые появляются ближе к сезону».

Должность

Размер предлагаемой ЗП

Ссылки

Frontend разработчик Javascript

От 295 000 до 400 000руб.

https://hh.ru/vacancy/31522331

Механик ЗИФ

От 270 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31666199

Командир воздушного судна Ми-8

От 175 000 до 300 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31334922

Территориальный менеджер

От 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/30601728

Директор по продажам

От 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31443773

Директор по развитию бизнеса

От 100 000 до 300 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/28978695

Инженер ГТИ (геолого-технических измерений)

От 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31544259

Инженер-программист Java

От 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31552392

Региональный управляющий магазинами 

От 100 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/31421972

Маркетолог

От 60 000 до 150 000 руб.

https://hh.ru/vacancy/30263068

Исследование проводилось с 27 по 29 мая 2019 года среди 4 585 вакансий, размещенных в Иркутске в мае 2019г.


/ СИА /
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