10 самых дорогих вакансий Иркутска за май

Аналитики сайта по поиску работы и персонала HeadHunter рассмотрели вакансии, размещенные на hh.ru в Иркутске и составили топ-10 самых дорогих предложений за май. Первую строчку рейтинга заняло предложение для Front-end разработчика Javascript с зарплатой от 295 000 рублей. При этом, среднее вознаграждение составило 37 000 рублей.
«Май – не самый активный месяц для поиска персонала и работы, - комментирует Елана Таращук, руководитель пресс-службы компании HeadHunter по ФО. - Чаще всего, мы наблюдаем небольшое снижение и с той, и с другой стороны. Но тут, конечно, многое зависит от сезонности: например, ближе к лету активно растет спрос на рабочих строительных специальностей, персонал в сфере гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны), в некоторых направлениях продаж. Таким образом компании закрывают вакансии, которые появляются ближе к сезону».
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Должность
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Размер предлагаемой ЗП
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Ссылки
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Frontend разработчик Javascript
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От 295 000 до 400 000руб.
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Механик ЗИФ
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От 270 000 руб.
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Командир воздушного судна Ми-8
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От 175 000 до 300 000 руб.
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Территориальный менеджер
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От 150 000 руб.
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Директор по продажам
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От 150 000 руб.
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Директор по развитию бизнеса
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От 100 000 до 300 000 руб.
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Инженер ГТИ (геолого-технических измерений)
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От 100 000 руб.
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Инженер-программист Java
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От 100 000 руб.
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Региональный управляющий магазинами
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От 100 000 руб.
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Маркетолог
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От 60 000 до 150 000 руб.
Исследование проводилось с 27 по 29 мая 2019 года среди 4 585 вакансий, размещенных в Иркутске в мае 2019г.