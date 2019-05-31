Сбербанк поможет подросткам из детдомов получить любимую профессию

Специально ко Дню защиты детей Сбербанк совместно с благотворительным фондом «Бюро Добрых Дел» запустил проект «Живые мечты», который направлен на помощь воспитанникам детских домов в получении востребованной и любимой профессии.

Цель проекта — сбор средств на обеспечение профориентации и педагогического наставничества для подопечных фонда «Бюро Добрых Дел» – подростков, оставшихся без попечения родителей. На эти пожертвования будущих выпускников семи региональных детских домов будут готовить к взрослой жизни: помогать выбирать профессию, учиться распоряжаться финансами, взаимодействовать с людьми, проводить встречи с психологами.

В попечении фонда находятся 110 подростков в основном учащиеся 9 класса. Ребята создадут рисунки с изображением профессии своей мечты, которые Сбербанк разместит на сайте платформы «Сбербанк Вместе». Там же будут и видео-интервью с детьми. Каждый желающий сможет ознакомиться с галереей рисунков и перевести пожертвование

При совершении пожертвования на сумму свыше 500 рублей, пользователь получит возможность бесплатного посещения выставки от одного из партнеров Проекта. Музеи-партнеры: ГМИИ им. А.С. Пушкина, Третьяковская галерея, Гараж, Русский музей и ряд других музеев.

Проект «Живые мечты» позволяет получить средства на подготовку к взрослой жизни будущих выпускников детских домов и дать им возможность освоить востребованную на рынке профессию, которая зачастую может быть получена только на коммерческой основе.

Сбербанк всегда придает большое значение социально значимым проектам. И традиционно готов выступать партнером важных благотворительных акций. Сбербанк — не только финансовое учреждение, но и социально-ответственная компания, которой не безразлично будущее нашей страны.