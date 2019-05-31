В День защиты детей – скорость, равенство возможностей и праздник

Коллективы отделений Байкальского банка ПАО Сбербанк День защиты детей посвятят помощи детям, поддержке активных и социально-ориентированных людей. «Зеленый марафон» станет праздником спорта и радости.

Каждый город - участник акции— Иркутск, Якутск, Братск, Чита, Улан-Удэ определил спортивные маршруты для массового забега участников . Дистанция для взрослых - 4,2 км , детская дистанция разделена на 2 старта -100м ( для детей в возрасте 7-9 лет) и 400 м ( для детей 10-13лет). Впервые во всех городах территории Байкальского банка в рамках «Зеленого марафона» пройдут инклюзивные забеги(60 м) для людей с ограниченными возможностями здоровья.

Спортивная акция Сбербанка в 2019 году пройдет уже в восьмой раз, каждый год мероприятие посвящается конкретным социальным целям, поддерживает активных людей, продвигает идею равенства возможностей для всех и пропагандирует спорт и здоровый образ жизни. «Зеленый марафон»- это всегда еще и праздник. И в каждом городе 1 июня в рамках массового забега запланирована масштабная развлекательная программа для участников соревнований и гостей социально-спортивного мероприятия.

В Иркутске массовый забег состоится в центре города, маршрут марафона пройдет по нескольким улицам, в том числе вдоль набережной р. Ангара. Перед стартом всех участников (а их по данным предварительной регистрации около тысячи человек) поприветствует министр спорта Иркутской области Илья Резник, традиционное напутственное слово прозвучит от Председателя Байкальского банка Александра Абрамкина. Акцию поддержали известные спортсмены Иркутской области - Алексей Негодайло, российский бобслеист и серебряный призер чемпионата мира, Наталья Иванова— серебряный призер Олимпийских игр по тхэквондо, Елена Задорожная—чемпион России в беге на 3000м и 5000м, бронзовый призер чемпионата мира.

Все гости спортивного праздника в Иркутске смогут принять участие в фитнес-разминках, их проведут лучшие спортивные инструкторы Иркутска. Украшением праздника будут выступления творческих коллективов города и мастер-классы, рассчитанные на детей и взрослых.

В столице Забайкалья ожидается, что дистанции забегов «Зеленого марафона» пробегут не менее 600 человек. Именно столько участников предварительно в Чите зарегистрировались на сайте марафона, среди них 126 детей. Вместе с читинцами на маршрут марафона планирует выйти и врио Губернатора Забайкальского края Александр Осипов. Массовый старт состоится на стадионе «Юность». Во время мероприятия пройдет развлекательная программа, также будут работать бесплатные аттракционы для детей.

Программа активных мероприятий, с выступлениями лучших творческих коллективов, квесты для детей и родителей, участие известных горожан в забеге марафона планируются также в Братске, Улан-Удэ, Якутске. В каждом городе на площадках марафона 1 июня пройдет и сбор пожертвований в поддержку благотворительных фондов, которые работают с детьми. «Бежим со смыслом. Бежим ради детей!» таков девиз «Зеленого марафона» ,назначенного на 1 июня 2019 года.