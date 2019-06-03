В Приангарье начинается переключение на цифровое телевещание

3 июня в 11 час. 30 мин. по местному времени в Иркутской области началось переключение с аналогового на цифровое телевещание: 20 федеральных телеканалов стали доступны жителям региона только в цифровом формате. Каналы, не входящие в состав мультиплексов, параллельно с цифровым форматом продолжат и аналоговое вещание. Об этом сообщила пресс-служба правительства Иркутской области. Фото: i.kapital.kz

Вне зоны охвата цифровым телевидением в Иркутской области находится 562 населенных пункта – 30 тыс. домохозяйств. Подключено к спутниковому телевидению 29 тыс. домохозяйств. Органами местного самоуправления муниципальных образований сформированы адресные списки домохозяйств, где вопросы предстоит решить в ближайшее время – это труднодоступные населенные пункты, куда сложно завезти необходимое оборудование.

Определенным категориям граждан, проживающим в населенных пунктах в зоне цифрового эфирного наземного телевещания и в зоне спутникового приема, предоставляются меры социальной поддержки за счет средств областного бюджета. Учитывая, что действие Указа № 11-уг распространено на весь 2019 год, граждане, еще не обратившиеся за компенсацией расходов, могут это сделать после 3 июня.