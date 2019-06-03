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Сбербанк дает скидку 50% на годовое обслуживание премиальных кредитных карт и обеспечивает бесплатное снятие наличных по всему миру

3 июня 2019

Сбербанк предлагает оформить премиальные кредитные карты Visa Signature и World Mastercard Black Edition с скидкой 50% на годовое обслуживание и бесплатное снятие наличных в течение всего срока действия карты. Выгодное предложение действительно в период акции с 1 июня по 31 июля 2019 года.

Для оформленных в рамках акции кредитных карт комиссия за годовое обслуживание составит 2450 рублей (обычно — 4900 рублей), а снимать наличные можно бесплатно, как в России, так и за рубежом (обычно — 3% в банкоматах Сбербанка и 4% в банкоматах других банков, минимум 390 рублей). Данные условия по комиссии будут распространяться на весь срок действия карты.

Как и всегда по картам данной категории, клиентам начисляются повышенные бонусы «Спасибо» до 10% от суммы совершаемых покупок.

  Сергей Широков, управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«Каждый сезон или праздник мы стремимся предложить нашим клиентам выгодные и интересные условия. На этот раз мы приурочили акцию к началу сезона отпусков — лучшее время для того, чтобы открыть карту с широким спектром привилегий на льготных условиях, в том числе, для заграничных поездок. Открыть карту на выгодных условиях могут как новые клиенты банка, так и уже действующие».

Акция действует только для впервые открываемых карт: перевыпустить уже действующую карту по акции нельзя. Оставить заявку на оформление карты можно в веб-версии и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, в call-центре и офисе банка.  


/ СИА /
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