Рекорды «Зеленого марафона» вне барьеров, границ и погоды

1 июня в городах территории Байкальского банка, состоялись массовые состязания по бегу. В Иркутске, Братске, Якутске, Чите, Улан-Удэ в мероприятиях «Зеленого марафона» приняли участие 4900 человек, из них в стартах беговых дистанций марафона-3330.

«Зеленый Марафон» проводится по инициативе Сбербанка по всей территории России с 2012 года. Целью спортивно-социальной акции является пропаганда здорового образа жизни и поддержка благотворительных проектов. Слоган марафона в 2019 году был посвящен детям – «Бежим со смыслом. Бежим ради детей». Во всех городах –участниках марафона были развернуты специальные локации по сбору пожертвований в фонд «Обнаженные сердца» и местные благотворительные организации.

Массовый забег-2019 установил новые рекорды и назвал новые имена победителей соревнования. В Иркутске спортивно-развлекательное мероприятие прошло в самых сложных условиях, понижение температуры и проливной дождь стали дополнительным испытанием для бегунов. Но массовый старт еще раз доказал, что спорт не зависит от погоды или времени года. В забеге «Зеленого марафона» принял участие и председатель Байкальского банка ПАО Сбербанк Александр Абрамкин, он пробежал дистанцию в 4,2 км со всеми участниками иркутского марафона, а перед началом массового старта поприветствовал всех гостей и участников спортивной акции: «Наш «Зеленый марафон» набирает силу. Уже 120 тысяч человек,68 городов поддерживают инициативу Сбербанка и это не только Россия, но и Белоруссия, и Казахстан. Дистанция забега тоже приближается к дистанции настоящего марафона, в некоторых городах это уже не только 4.2 км, но и 10 километров, а в Москве в этом году впервые состоялся забег на 42 км. Мы тоже к этому будем стремиться. Я очень рад, что массовый спорт набирает силу и сторонников и даже непогода не испугала участников «Зеленого марафона». Прекрасно, что и дети участвуют в забеге. Впервые мы провели инклюзивные состязания, участники этого забега соревновались первыми, в самый сильный дождь и вдвойне показали силу своего характера, азарт и спортивную закалку».

Победителем «Зеленого марафона» в Иркутске стал Сергей Нечпай, он первым прибежал к финишу, дистанцию в 4.2 километра преодолел за1 1 минут 55 секунд. Сергей - профессиональный спортсмен, тренер бегового клуба, участвует уже в седьмом марафоне Сбербанка в Иркутске и трижды был его победителем, это его новая победа: «Я люблю бегать и победа в марафоне для меня не самоцель, но - важна. Здорово, что в Иркутске проводятся мероприятия, популяризирующие спорт. Посмотрите, как намного чаще сейчас стали проводиться подобные старты- и для профессионалов, и для любителей. А «Зеленый марафон» - это еще и праздник, веселая позитивная атмосфера, у меня вся семья обычно здесь участвует. Важно и то, что Сбербанк проводит его бесплатно, не собирает регистрационные взносы, это тоже вовлекает людей к участию в массовом забеге. Отличная традиция!» Победительницей марафона среди женщин стала Ницина Ольга (результат - 4,2 км за 13м.28 сек), она впервые участвовала «Зеленом марафоне»: «Так здорово и интересно бежать с друзьями и коллегами рядом, состязаться! Я очень хотела проверить свои возможности. Рада, что получилось- и победить, и поддержать мероприятие, популяризирующее бег. Сейчас это так важно всем- жить интересно, участвовать в мероприятиях двигательной активности. Сбербанк- молодец, классно все организовали и маршрут великолепный, по набережной Ангары пробежаться даже в дождь было радостно». В составе участников «Зеленого марафона» обязательно принимают участие работники Сбербанка и члены их семей, их результаты традиционно фиксируются отдельно. Лучшей бегуньей Сбербанка в Иркутске была признана Алена Тоурон, она финишировала в марафоне через 18 минут 20 секунд и это – лучший результат среди банковских сотрудниц в «Зеленом марафоне-2019». Девушка поддерживает спортивную акцию банка уже третий год подряд, в прошлом году показала на марафоне третий результат и вот – новый рывок. «Бег -мое хобби, я бегаю по вечерам после работы. Это отличный способ разрядки и настроя на позитив. Обязательно побегу марафон и в следующем году, хочу улучшить свой результат». Среди мужчин, работников Сбербанка в Иркутске, самым быстрым участником «Зеленого марафона» стал Валерий Попов с результатом-15минут 33секунды.

Дистанции для детей традиционно являются обязательной частью «Зеленого марафона», в этом году его забеги были разделены на подгруппы- для детей 7-9 лет (100м) и 10-13 (400м). Среди мальчиков победителями марафона стали Артем Васин (9 лет) и Семен Кашицын (13 лет), среди девочек-Людмила Пекарья (8 лет) и Елизавета Новобрицкая. Впервые на дистанцию «Зеленого марафона» в Иркутске в этом году вышли спортсмены-колясочники.12 человек, члены Всероссийского общества инвалидов, специально прибыли на стадион «Труд» г. Иркутска (были среди них и спортсмены из г. Ангарска, г. Усолья-Сибирского, п. Залари), чтобы принять участие в инклюзивном забеге. Лучшие результаты на дистанции 60 м показали – Александра Теплоухова и Анатолий Мокин.

Анатолий Мокин, победитель «Зеленого марафона-2019» в инклюзивном забеге среди мужчин: «Лично для меня это была хорошая стартовая площадка перед отбором на «Сибириаду». Очень важно, что у нас, инвалидов, все больше появляется возможностей участвовать в различных соревнованиях. И наш забег в «Зеленом марафоне» - это наглядный пример другим людям, имеющим инвалидность по здоровью, того, что можно всем жить активно и интересно, можно и нужно выбираться из своих квартир. Для инвалидов очень важно перебороть этот барьер, многие ведь сидят в 4-х стенах, замыкаются в себе. Больше надо проводить таких соревнований. По - немногу меняется наше общество и это радует. Я имею инвалидность с 80-го года, могу точно вам сказать, что до 2000 года нас вообще как будто не было. Все жили сами по себе, а сейчас мир меняется в отношении к инвалидам. И здорово, что Сбербанк двигает такие идеи! Спасибо, это очень ценно.»

Александра Теплоухова, победительница инклюзивного забега среди женщин: «Это так важно- проверить себя, свои силы. А еще важно, что марафон дал возможность -встретиться с друзьями. Посмотрите, как мы все друг друга сегодня поддерживали и болели».

Каждый город территории Байкальского банка 1 июня показал свои результаты и рекорды, а статистика участников массового забега выглядит так: г. Иркутск- 501 участник марафона, из них детей - 97, 12 участников инклюзивного забега ; г. Братск- 495 участников марафона, детей - 156, участников инклюзивного забега-26; г.Улан-Удэ- общее количество участников марафона -984, детей-184, инклюзивный забег- 14 человек ; Чита- 712 участников, 95 детей, 6 участников инклюзивного забега; Якутск-638 участников, детей-133, участников инклюзивного забега-52.