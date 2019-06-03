Байкальский банк стал победителем в карнавальном конкурсе Иркутска

Коллектив Байкальского банка стал победителем в номинации «Мир театра» в карнавале Иркутска, посвященном Дню города.

1 июня столица Иркутской области с размахом отметила свое 358-летие. Одним из самых ярких мероприятий торжества традиционно считается праздничное шествие. В этом году колонну городского карнавала сформировали более 60 предприятий и учреждений Иркутска. Тематику шествия определил Год Театра, объявленный в России в 2019 году — «Театр в движении». Байкальский банк поддержал идею и оформил свою колонну в стиле цирка дю Солей. 70 человек в оригинальных белых костюмах сказочных персонажей, под аплодисменты иркутян прошагали по центральной улице города. Татьяна Московец, региональный менеджер Управления маркетинга и коммуникаций Байкальского банка, участница карнавального шествия: «Наш коллектив с удовольствием участвует во многих мероприятиях, организованных для жителей Иркутска. Мы живем с городом одной жизнью, в одном ритме. А ежегодный карнавал ко дню города – уже добрая традиция. Цирк дю Солей – прекрасный образ для самовыражения, это мечты. А наш банк помогает многим людям исполнять их мечты».

Оригинальность оформления и подачу идеи колонны Байкальского банка по достоинству оценило жюри городского карнавального шествия, коллективу была присуждена награда победителя в одной из четырех номинаций карнавала - «Мир театра».