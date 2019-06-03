В Иркутской области открылась выставка «100 лучших товаров России»

Выставка предприятий-участников регионального этапа Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» проходит в арт-заводе «Доренберг» и продлится до 4 июня. Конкурс проводится уже больше 20 лет. За это время в нём приняли участие более 200 предприятий и организаций Иркутской области, причём каждый год круг участников расширяется, появляются новые претенденты. На федеральный этап конкурса за это время выдвигалось более 500 наименований продукции и услуг. vk.com/artzavoddorenberg

В этом году в областном этапе конкурса принимали участие 29 предприятий, предоставляющих 60 наименований продукции, услуг. Конкурс проводился в нескольких номинациях:

«Продовольственные товары»,

«Услуги для населения»,

«Продукция производственного-технического назначения»,

«Промышленные товары для населения»,

«Услуги производственно-технического назначения».

– Сегодня представлены одни из лучших организаций Приангарья, решающих важнейшие современные задачи: повышение конкурентоспособности реального сектора российской экономики, рост импортозамещения и уровня заполнения внутреннего рынка страны высококачественными товарами отечественного производства, – сказала на открытии выставки замминистра экономразвития региона Марина Петрова.

По информации пресс-службы регправительства, участников и гостей выставки в «Доренберге» ждет насыщенная деловая программа.

– Предприятия-участники конкурса, чьи продукция и услуги будут в эти дни на выставке, достойно представляют наш регион не только в стране, но и на зарубежных рынках. Предприятия сферы услуг, которые являются неотъемлемой частью нашей с вами жизни, стабильно растут и предлагают конкурентоспособные услуги высокого качества, – отметил директор ФБУ «Иркутский ЦСМ», заместитель председателя региональной комиссии по качеству Евгений Курбатов.