80-летняя иркутянка перечислила аферистам 866 тысяч рублей

Пожилая жительница Иркутска перевела незнакомцам свыше 860 тысяч рублей. Полицейские проводят проверку по факту сообщения о совершенном мошенничестве.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области, на днях в отдел полиции обратилась 80-летняя пенсионерка, которая осталась без сбережений. Иркутянка рассказала, что с ней связался мужчина и представился сотрудником столичного контрольно-ревизионного управления. Он заявил, что женщине положена крупная денежная выплата за приобретенные ранее фармацевтические товары, признанные поддельными. Детали он предложил обсудить со специалистами, которые должны ей позвонить.

Аферисты, развивая легенду в течение почти трех месяцев, предложили женщине оплатить налог, услуги курьера и прочие затраты. Поверив собеседникам, пенсионерка отправилась в магазин сотовой связи, где при помощи терминала перевела на счета, названные злоумышленниками, в общей сложности 866 тысяч рублей. В конце мая женщина, так и не дождавшись обещанных денег, обратилась в органы внутренних дел.

Как установили оперативники, звонки осуществлялись аферистами из Москвы. В настоящее время указанные номера телефонов недоступны.