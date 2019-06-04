Альфа-Банк повысил ставки по вкладам в рублях

С 1 июня 2019 года Альфа-Банк повысил ставки по вкладу «Победа+» для физических лиц в рублях на сроки от 3 до 9 месяцев. Повышение составило от 0,1 до 0,2 п.п. Теперь клиенты банка могут открыть вклад на короткий срок по ставке до 6,75% годовых с учетом капитализации. При этом максимальная ставка по депозиту «Победа+» предлагается на срок 3 года - 8,01% годовых с капитализацией.

Открыть вклад можно в интернет и мобильном банке и в отделениях банка. Перед оформлением вклада банк предлагает своим клиентам воспользоваться онлайн-калькулятором на сайте банка.

С более подробной информацией о линейке вкладов можно ознакомиться на сайте банка https://alfabank.ru/make-money/deposits/.



Альфа-Банк основан в 1990 году. Альфа-Банк является универсальным банком, осуществляющим все основные виды банковских операций, представленных на рынке финансовых услуг, включая обслуживание частных и корпоративных клиентов, инвестиционный банковский бизнес, лизинг, факторинг и торговое финансирование.

Альфа-Банк является крупнейшим частным финансовым институтом России по размеру совокупных активов, совокупному капиталу, кредитному и депозитному портфелям.

По итогам 2018 года, согласно данным финансовой отчетности (МСФО), совокупные активы Банковской группы «Альфа-Банк», куда входят ABH Financial, АО «Альфа-Банк» и дочерние финансовые компании, составили 47,2 млрд. долларов США, совокупный кредитный портфель — 30,6 млрд. долларов США, совокупный капитал — 7,2 млрд долларов США. Чистая прибыль за 2018 год составила 1,3 млрд долларов США.