Правительство Иркутской области ищет подрядчика для развития кластера «Ворота Байкала»

Министерство экономического развития Иркутской области продолжает искать подрядчика для строительства инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» в поселении Байкальское Слюдянского района, сообщает RosTender.info.

На территории кластера планируют построить ливневую канализацию, из бюджета Иркутской области на эти цели выделено около 270 млн рублей. Как ожидается, ее сдадут в декабре 2020 года. В области во второй раз объявлен тендер по выбору подрядчика для проведения работ. Заявки от участников принимают до 10 июня, а 13 июня планируется назвать победителя.

В 2018 году началось строительство первоочередных объектов инфраструктуры на территории туристско-рекреационного кластера «Ворота Байкала» за счет средств областного бюджета. В феврале 2019 года глава правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление о выделении более 800 млн рублей на создание кластера. Предполагается, что к 2025 году здесь на государственные средства будут созданы все условия для инвесторов: построены дороги, автостоянки, тепловые сети, ливневая канализация, проведено благоустройство и озеленение территории.