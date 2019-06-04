Иркутская область получит более 43 млн рублей на реализацию социальных проектов в рамках конкурса президентских грантов

Определены победители первого конкурса 2019 года президентских грантов. От Иркутской области Победителями стали 37 проектов. Об этом сообщила начальник управления Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области по связям с общественностью и национальным отношениям Ольга Куриленкова.

Самые крупные гранты – по 2,99 млн рублей - получат клуб «Байкал» на реализацию проекта «Мосты дружбы. Укрепление дружбы между детьми разных национальностей» и общественная организация инвалидов детства «Надежда» на проект «Учимся жить и работать самостоятельно». Чуть меньше, 2,98 млн рублей, получит фонд развития социальной сферы «Содействие» на проект «Мой первый дом. Старт в будущее». Самый маленький грант одобрен Ассоциации "Байкальская Федерация Скандинавской Ходьбы" – 146 тысяч рублей.

Всего в первом конкурсе 2019 года 1644 некоммерческие организации получат президентские гранты на общую сумму 3,3 млрд рублей. Это победители 84 регионов страны. Средняя сумма гранта – 2 млн рублей.

Самыми многочисленными по количеству победителей стали направления: охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни – 271 проект (16 % от общего числа поддержанных проектов); поддержка проектов в области культуры и искусства – 217 проектов (13 % от общего числа поддержанных проектов); сохранение исторической памяти – 193 проекта (12 % от общего числа поддержанных проектов).

Как сообщают организаторы конкурса, проекты в области культуры и искусства впервые вошли в лидирующую тройку грантовых направлений. Сумма поддержки проектов в области культуры и искусства составляет рекордные 478 миллионов рублей.

10 июня стартует второй конкурс президентских грантов 2019 года. Прием заявок продлится до 31 июля. А с 14 октября по 25 ноября можно будет подать заявки на первый конкурс 2020 года, сообщает пресс-служба Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.