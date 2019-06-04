ИАЦ «Альпари»: «Газпром» снова вдохнул жизнь в рынок

Российский фондовый рынок сегодня «зеленеет» даже на фоне удручающих внешних настроений. Его тянет за собой «Газпром», пробившийся к новым историческим максимумам на фоне новостей о вероятной смене структуры управления.

Индекс МосБиржи рванул выше 2700 пунктов, обновив свой очередной пик, и к вечеру стоит около 2720 пунктов. Где здесь «потолок», никто не знает — понятно только, что пока газовый монополист так стремительно дорожает, оснований для разворота нет. Индекс РТС, в свою очередь, вырос к 1312 пунктам и может пройти почти без остановок к 1325 пунктам.

«Газпром» лишил «Сбербанк» звания самой дорогой российской компании, обойдя его по капитализации. Акции «Газпрома» обновили очередной исторический максимум. «Газпром» тянет рынок за собой. «Газпром», «Газпром», «Газпром»… Раньше было сложно поверить в то, что этот рыночный тяжеловес способен так сильно разогнаться. А теперь видно, что так просто его не остановить.

Цель этого ралли может быть совершенно любой. Однако сейчас видно, что бумаги газовой компании явно нацелились на область 250 руб.

Валютный рынок остается как будто в стороне от общих колебаний. Доллар США к вечеру торгуется по 65,25 руб., и без попытки закрепления над 65,50 руб. тут сложно говорить о сохранении перспектив к повышению. Евро, несмотря на весь окружающий скептицизм, снова вернулся выше 73,00 руб. и может попробовать закрепиться над 73,15 руб.



Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»