ИАЦ «Альпари»: Экономика подает сигналы о слабости, рубль следует за рынком

Обрабатывающую промышленность в России потянуло вниз. Как показывают данные IHS Markit PMI, по итогам мая текущего года индикатор, аккумулирующий общую ситуацию в секторе, опустился до уровня 49,8 пункта против апрельского значения в 51,8 пункта. Это первый факт ухудшения конъюнктуры в обрабатывающей промышленности за десять месяцев.

Основной причиной спада стало сокращение спроса, причем новых заказов больше не становится. Экспортные заказы тоже уменьшились из-за уменьшения способности конкурировать по цене. Помимо этого, предприятия были вынуждены снижать свои издержки и начали с самого простого — сокращения численности персонала.

Есть и позитив: основная часть производителей ждет роста объемов производства в следующие 12 месяцев.

Ухудшение конъюнктуры в обрабатывающей промышленности может быть очень плотно связано со слабой платежеспособностью населения, что потянуло вниз розничные продажи. Если так, то вслед за резким снижением PMI мы увидим вялое сползание чуть ниже. И это не самый приятный сигнал.

Рубль сегодня движется вслед за биржевой конъюнктурой. Утром нефть дешевела, и «россиянин» оставался под давлением. Днем баррель Brent вышел в плюс, и рубль стабилизировался. Доллар США балансирует сейчас около 65,30 руб., но оставляет шансы на возвращение в область 65,50, если обострится внешний фон. Евро не смог удержаться выше 73,00 руб. и торгуется немного ниже.

Анна Бодрова, ИАЦ «Альпари»