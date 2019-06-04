В США прошел Pitch Day первого российско-американского акселератора

В Сан-Франциско состоялся Pitch Day совместного российско-американского акселератора Сбербанка и 500 Startups с участием приглашенных частных инвесторов и представителей венчурных фондов Кремниевой долины.

Pitch Day прошел в главном офисе 500 Startups, одного из ведущих международных венчурных фондов и акселератора стартапов. Свои технологии инвесторам представили 7 компаний: Yorso, Mishka AI, Oz Forensics, i-Brain, «Третье мнение», Data Screen, DocZilla. Открыли мероприятие управляющий партнер 500 Startups Bedy Yang и руководитель акселератора Наталья Магидей, которые представили инвестиционному сообществу итоги работы первого российско-американского акселератора и 7 лучших компаний-выпускников. Стартапы выступали в формате двухминутного «питча» — короткой презентации, быстрого способа донести информацию о компании до аудитории, которая готова дать стартапу шанс. После презентации прошла сессия вопросов и ответов, в ходе которой все заинтересованные инвесторы более предметно обсудили с компаниями представленные разработки.

Pitch Day стал завершающим мероприятием четырехмесячной программы акселератора, которая проходила в Москве и Сан-Франциско.

Результатами первой части — трех месяцев акселерации в Москве — стали 80 пилотных проектов, из которых 10 уже реализуются в Группе Сбербанк, 25 — в компаниях-партнерах акселератора и 45 проектов готовятся к запуску. Ведутся переговоры о 60 инвестиционных сделках со стартапами. Крупнейший британский ретейлер Marks&Spencer инвестировал в стартап акселератора Texel — летом 2019 года умные примерочные будут установлены и в крупнейших торговых центрах Москвы.

В течение четырех недель в Калифорнии под руководством команды 500 Startups стартапы работали с экспертами и менторами, учились вести бизнес на американском рынке: знакомились с правилами и традициям стартап-экосистемы долины, включая отношения с инвесторами. Среди тех, с кем встретились участники совместного акселератора Сбербанка и 500 Startups, — AirBnB, Google Ads, Zendesk, Silicon Valley Bank, CSS Working group и другие ведущие компании.