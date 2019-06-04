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Банк «Солидарность» произвел замену устаревших банковских карт на новые карты привилегированного уровня

4 июня 2019

АО КБ «Солидарность в связи с переходом на новый технологический уровень развития  бесплатно произвел замену устаревших карт на новые современные карты привилегированного уровня. Начиная с 01.06.2019 старые карты прекратили своё действие.

Как узнать, что у вас карта, подлежащая замене?

Если на лицевой стороне карты отсутствует значок бесконтактной оплаты  (payWave, Бесконтакт), то необходимо обратиться в банк за новой картой.

Все держатели новых карт получают:

  • возможность бесконтактной оплаты (payWave, Бесконтакт);
  • снятие наличных в банкоматах абсолютно любых банков без комиссии на территории РФ;
  • возможность установить банковское мобильное приложение на операционные системы Android и iOS.

Если Вы не успели получить новую карту, можно обратиться в дополнительный офис Банка (где вы получали действующую карту) или в колл-центр по телефону 8 800 700 92 20. Карта будет заменена бесплатно.


/ СИА /
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