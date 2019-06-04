С 1 июня Ланта-Банк предлагает три месяца бесплатного обслуживания счетов для бизнеса

С 1 июня 2019 года офисы Ланта-Банка в Красноярске, Иркутске, Усть-Нере, Бодайбо и Алдане предлагают новым клиентам открытие расчетных счетов на льготных условиях и три месяца их бесплатного обслуживания. Предложение действует для организаций и индивидуальных предпринимателей.

Клиенты, ставшие участниками акции «Вместе в лето», смогут открыть счет в рублях с удостоверением копий всех документов, включая карточку подписей и оттиск печати, подключить интернет-банк, получить USB-токен и дополнительные инструменты защиты — MAC-токен или СМС-пароли всего за 1500 рублей. Обслуживание счетов будет бесплатным в течение трех месяцев.

Расчетные счета открываются в офисах Ланта-Банка за 30 минут — при наличии полного пакета документов.

Предложение действует до 31 августа 2019 года включительно. Акция не распространяется на предприятия, находящиеся в любой из стадий ликвидации или банкротства и на открытие специальных типов счетов. Прочие услуги банка оплачиваются по действующим тарифам.