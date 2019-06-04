Промсвязьбанк и Республика Татарстан расширяют сотрудничество по формированию благоприятного бизнес-климата

Промсвязьбанк и правительство Республики Татарстан в рамках съезда предпринимателей подписали соглашение о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев и региональный директор ОО «Казанский» Промсвязьбанка Елена Сабурова.

Соглашение подразумевает расширение совместных проектов в рамках развития и улучшения бизнес-климата в республике, проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности предпринимателей, популяризацию создания собственного бизнеса, повышение доступности кредитования для малого и среднего бизнеса, реализацию инвестиционной стратегии и развитию конкуренции на территории Республики Татарстан и, таким образом, дополняет ранее достигнутые договоренности.

«Бизнес чувствует себя лучше в тех регионах, где целенаправленно создается инфраструктура для его развития, открываются технопарки, промышленные парки и площадки, центры кластерного развития, запускаются различные программы поддержки. Это некий маркер качества местного управления. Я уверен, что совместно мы сможем решить важнейшие стратегические задачи развития сферы предпринимательства, создания наиболее благоприятных условий для ведения бизнеса, развития инвестиционной деятельности и конкуренции на территории Республики Татарстан», — отметил министр экономики Республики Татарстан Фарид Абдулганиев.

«Татарстан –один из приоритетных регионов для развития Промсвязьбанка. Банк присутствует не только в столице Республики, но и в таких крупных городах, как Набережные Челны, Нижнекамск, Альметьевск. Мы видим рост объемов бизнеса и огромную заинтересованность предпринимателей в программах льготного кредитования в рамках государственной поддержки», — говорит региональный директор ОО «Казанский» Промсвязьбанка Елена Сабурова.