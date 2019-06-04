Дальневосточный банк предлагает инвестиционные вклады

Дальневосточный банк и АО «ГСК «Югория-Жизнь» предлагают клиентам комплексное решение для эффективного управления денежными средствами: классический банковский вклад и страхование жизни, являющееся одновременно и инвестиционным инструментом.

При одновременном заключении договора инвестиционного страхования жизни* (ИСЖ) по программе «Ю-Инвестиции. Уверенный выбор»** и договора банковского вклада «Инвестиционный» или «Инвестиционный Плюс» клиент получает процентную ставку, превышающую ставки по классическим депозитам Дальневосточного банка. К примеру, при заключении договора ИСЖ на срок 5 лет для суммы 100 000 рублей (при сроке размещения на 364 дня) процентная ставка будет выше на 1.2 процентных пункта (по сравнению с депозитом «Высокий доход»).

Вклады «Инвестиционный» и «Инвестиционный Плюс» оформляются в любом офисе Дальневосточного банка. Минимальная сумма для открытия любого из вкладов — 30 000 руб., а срок их действия составит 364 дня. Оба вклада доступны к оформлению с 01.06.2019 г. по 30.09.2019 г. включительно.

C более подробной информацией о вкладах «Инвестиционный» и «Инвестиционный Плюс» можно ознакомиться в разделе «Срочные вклады».

Подробную консультацию по вкладам Дальневосточного банка можно получить по телефону: 8 800 333-00-11 (звонок бесплатный по РФ).

*на сумму не менее суммы, размещаемой во вклад.

**Страховщик – Акционерное общество «Государственная страховая компания «Югория-Жизнь».