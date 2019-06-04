Дальневосточный банк предлагает для держателей карт «Мир» любимые фильмы и кинопремьеры со скидкой 15 %

Дальневосточный банк предлагает принять участие в акции «Мировое лето с ivi» от платежной системы «Мир» и онлайн-кинотеатра ivi.

Владельцы карт «Мир» Дальневосточного банка могут все лето покупать фильмы, сериалы и мультфильмы на сайте онлайн-кинотеатра ivi со скидкой 15 %. Всё самое интересное из мира кино будет доступно в любой момент и на любом устройстве. Дома, на природе или в путешествии по стране – ваш личный кинотеатр с качественными лицензионными фильмами всегда рядом.

Для участия в акции нужно перейти на сайт mir.ivi.ru, ввести промо-код mir и данные карты «Мир» Дальневосточного банка, оплатить любую кинокартину со скидкой 15 % и наслаждаться просмотром. Целое лето, чтобы пересмотреть все недавние премьеры и громкие новинки!

Срок действия акции: с 1 июня по 31 августа 2019 г.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте акции.