Жители Ольхона вышли на митинг

3 июня почти 400 жителей Ольхонского района вышли на митинг против включения их поселений в границы Прибайкальского национального парка. Акция протеста прошла в поселке Хужир. Фото: strana.ru

Плакаты протестующих были достаточно жесткими: «Деды родину отстояли, и мы отстоим», «Жили, живем и хотим жить свободно», «Нет геноциду коренного народа Байкала», «Лишают земли – лишают родины». Плохая погода не помешала выйти людям на улицу. Главное требование – не допустить включения населенных пунктов Ольхонского района в границы Прибайкальского национального парка.Как сообщают Вести Иркутск, природоохранная прокуратура пообещала, что жизнь жителей острова не поменяется значительно: понадобится больше времени на оформление документов. В правительстве региона считают иначе.

«Безусловно, ограничения появятся, если будут утверждены границы, которые предлагаются. Позиция правительства Иркутской области – исключить неприродоценные объекты из границ национального парка, – отметил Андрей Крючков, министр природных ресурсов и экологии Приангарья».

Справка:

Прибайкальский национальный парк был создан в 1986 году Советом Министров РСФСР из земель лесного фонда и сельхозназначения. Его площадь – 418 тыс. га, причем земли населенных пунктов, промышленности и государственного запаса в него не включали. Сейчас жители острова боятся, что при попадании в состав территории нацпарка, им придется обращаться в федеральное министерство природных ресурсов и экологии из-за любой мелочи, будь-то строительство забора или бани. По законодательству любая хозяйственная деятельность в землях национального парка запрещена.