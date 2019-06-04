Новости

Акция «Эко-лето со Сбербанком» и возможность выиграть денежный приз

4 июня 2019

ПАО Сбербанк выступил организатором акции «ЭКО-лето со Сбербанком». Розыгрыш денежных призов пройдет среди абонентов ООО «РТ-НЭО Иркутск» – регионального оператора по утилизации твердых коммунальных отходов в южной части области. Целью акции является продвижение идеи заботы об окружающей среде, содержание чистоты в нашем регионе. Для этого жители городов и поселений – потребители коммунальной услуги по вывозу и утилизации мусора должны в т. ч. своевременно производить ее оплату. Байкальский банк и ООО «РТ-НЭО Иркутск» решили усилить экологическую идею и разработали совместную акцию.

 Для участия в Акции «Эко-лето со Сбербанком» жители Иркутска и южной территории Приангарья должны осуществить оплату услуг «РТ-НЭО Иркутск» за вывоз твердых коммунальных отходов:

1) через «Автоплатеж» Интернет-банка или мобильного приложения «Сбербанк-Онлайн»;

2) наличными либо банковской картой Сбербанка в терминалах Сбербанка;

3) в офисах Сбербанка, через сотрудника филиала.

Всем желающим принять участие в проекте «Эко-лето» для регистрации также необходимо – в период с 1 июня по 31 августа 2019 г., на сайте   sberbank. ru (раздел «Выгодно для Вас») заполнить анкету.  В период с 1 по 30 сентября 2019 года среди общего числа зарегистрированных участников методом случайного выбора будут определены   победители, они получат денежные призы (до 40 000рублей).

*Подробнее об условиях акции – на сайте sberbank.ru, раздел «Выгодно для Вас» 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Sbertalks 4.0. 23 мая 2019 года, Иркутск
Оксана Лобова: «Отсутствие чего-то – это всегда возможность»
«Зимняя олимпиада на Байкале? Почему бы и нет?». Лучшие идеи Sbertalks 4.0 будут включены в «мастер-план»
Как превратить упорство и энтузиазм в процветание
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании