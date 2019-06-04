18-й Международный фестиваль поэзии на Байкале пройдет в июне при поддержке ИНК

Встречи с поэтами, писателями пройдут с 16 по 23 июня в библиотеках и на открытых площадках Иркутска и Ангарска, литературном музее имени Анатолия Кобенкова, а также на турбазе на берегу Байкала. Гостями фестиваля станут поэты из Санкт-Петербурга, Москвы, Новосибирска, Казани, Кемерово и других городов.

Тема фестиваля – «Петербургские мосты в Иркутске». Еще несколько лет назад известный иркутский поэт Игорь Дронов договорился с организаторами литературного форума «Петербургские мосты» провести совместное мероприятие, и в 2019 году идея будет воплощена в жизнь.

Традиционно в числе гостей фестиваля – поющие поэты. В этом году музыкальную часть представят музыкант и поэт из Санкт-Петербурга Кирилл Комаров и Джон Наринс – поэт, переводчик, арт-критик, родом из Нью-Йорка, много лет живущий в северной столице России. Кроме того, в прошлом году иркутская писательская организация учредила Премию имени Анатолия Кобенкова, главным призом которой было приглашение победителя на фестиваль. Заявки на участие поступили от 60 поэтов со всей страны. Победителем стала московский поэт Наталья Ванханен, познакомиться с творчеством которой можно будет в дни фестиваля.

Являясь старейшим ежегодным литературным мероприятием от Урала до Дальнего Востока, фестиваль поэзии на Байкале стал одной из главных составляющих культурной жизни региона. Ежегодно в Иркутске собираются авторы из России, ближнего и дальнего зарубежья. В течение недели проходят творческие встречи, концерты на открытом воздухе, литературные дискуссии, круглые столы и мастер-классы. В разные годы гостями фестиваля становились писатель Эдуард Лимонов, поэт Анна Гедымин, поэтесса и исполнительница авторской песни Вероника Долина, группа «Ундервуд» и многие другие талантливые поэты, писатели, авторы-исполнители.

Подробную программу фестиваля можно посмотреть на его сайте.

Вход на все мероприятия свободный.

Справка:

Международный фестиваль поэзии на Байкале проводится Иркутской областной общественной организацией писателей с 2001 года. В 2016-м фестивалю присвоено имя его основателя Анатолия Ивановича Кобенкова – выдающегося провинциального поэта, который наряду с Распутиным и Вампиловым стал символом иркутской литературы. Иркутская нефтяная компания поддерживает фестиваль с 2009 года.