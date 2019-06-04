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МТС предлагает иркутскому бизнесу SIM-карты для интернета вещей за один рубль

4 июня 2019

ПАО «МТС», крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, предоставила новые возможности для развития и использования интернета вещей. С мая по декабрь 2019 года юридические лица, желающие протестировать стандарт интернета вещей NB-IoT, могут получить готовые к использованию NB-IoT SIM-карты стоимостью один рубль, а также IoT-платформу МТС для управления устройствами.

Решения на базе NB-IoT сегодня востребованы в таких сферах, как транспорт, логистика, энергетика, контроль расхода энергоресурсов в ЖКХ, ритейл, медицина, системы мониторинга и управления инфраструктурой умного города, безопасность объектов.

"МТС первыми в Иркутске запустили сеть для интернета вещей в стандарте NB-IoT, которая дает возможность повысить популярность IoT-решений в регионе и позволяет существенно снизить затраты бизнеса и госструктур при внедрении умных устройств. Приборы, работающие в этом стандарте, становятся практически автономными: они способны работать в сложных условиях прохождения сигнала до 10 лет без подзарядки. Мы готовы создавать совместные проекты в нашем регионе на основе технологии и создаем благоприятные условия для корпоративных клиентов, — отметил директор МТС в Иркутской области Андрей Березной.  

Заинтересованные клиенты и разработчики могут обратиться к персональному менеджеру в офисе компании. Объем трафика на каждой SIM-карте составляет 12 мегабайт. Это наиболее востребованный годовой пакет трафика в сети NB-IoT. Тариф действует по всей России, услуги доступны во внутрисетевом роуминге. Максимально достижимая скорость передачи в исходящем направлении не более 159 Кбит/с, что более чем достаточно для данного стандарта.


/ СИА /
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