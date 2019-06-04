Холодную воду отключат в Иркутске на два дня

Для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации будет отключено холодное водоснабжение в Октябрьском и Правобережном округах по следующим адресам: по улицам Кожова, Седова, Коммунаров, Парковой, Подгорной, Советской, Красноярской, Андреева, Левому берегу Ушаковки, Дорожной, Ширямова, Дыбовского, Верхней Набережной, в микрорайоне Солнечный, а также в посёлках Дзержинск и Молодёжный (ИСХИ) в Иркутском районе с 22:00 13 июня до 16:00 15 июня. в Октябрьском и Правобережном округах по следующим адресам: по улицам Кожова, Седова, Коммунаров, Парковой, Подгорной, Советской, Красноярской, Андреева, Левому берегу Ушаковки, Дорожной, Ширямова, Дыбовского, Верхней Набережной, в микрорайоне Солнечный, а также в посёлках Дзержинск и Молодёжный (ИСХИ) в Иркутском районе

На период отключения необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Как сообщается на сайте мэрии Иркутска, подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам).