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Холодную воду отключат в Иркутске на два дня

4 июня 2019
Для проведения планово-предупредительных ремонтных работ на сетях водопровода и канализации будет отключено холодное водоснабжение в Октябрьском и Правобережном округах по следующим адресам: по улицам Кожова, Седова, Коммунаров, Парковой, Подгорной, Советской, Красноярской, Андреева, Левому берегу Ушаковки, Дорожной, Ширямова, Дыбовского, Верхней Набережной, в микрорайоне Солнечный, а также в посёлках Дзержинск и Молодёжный (ИСХИ) в Иркутском районе с 22:00 13 июня до 16:00 15 июня.
На период отключения необходимо обеспечить запас воды, принять меры пожарной безопасности. Как сообщается на сайте мэрии Иркутска, подвоз воды автоцистернами будет осуществляться только к социальным объектам (больницам, детским домам).

/ СИА /
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