Иркутская область получит более 830 млн рублей на переселение из аварийного жилья

Фонд содействия реформированию ЖКХ 3 июня 2019 года одобрил заявку Иркутской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. Фото: irkobl.ru

Приангарье получит из средств Фонда ЖКХ 832,46 млн рублей. Софинансирование из средств областного и местных бюджетов составит 189,15 млн рублей. Общая площадь аварийного жилья, которое будет расселено в 2019-2020 годах, – свыше 25 тыс. кв. м. Участвовать в данном этапе реализации программы будет семь муниципальных образований: