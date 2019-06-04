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Иркутская область получит более 830 млн рублей на переселение из аварийного жилья

4 июня 2019

Фонд содействия реформированию ЖКХ 3 июня 2019 года одобрил заявку Иркутской области на предоставление финансовой поддержки на реализацию этапа 2019-2020 годов программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

<p>Фото: irkobl.ru</p>

Фото: irkobl.ru

Приангарье получит из средств Фонда ЖКХ 832,46 млн рублей. Софинансирование из средств областного и местных бюджетов составит 189,15 млн рублей. Общая площадь аварийного жилья, которое будет расселено в 2019-2020 годах, – свыше 25 тыс. кв. м. Участвовать в данном этапе реализации программы будет семь муниципальных образований:

  • Иркутск,
  • Тайшет,
  • Нижнеудинск,
  • Железногорск-Илимский,
  • Шелехов,
  • п. Бохан,
  • п. Смоленщина.
     

/ СИА /
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