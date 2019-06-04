«Ростелеком» поздравил иркутских победителей сибирского этапа конкурса «Вместе в цифровое будущее»

«Ростелеком» вручил дипломы и ценные подарки иркутским участникам регионального этапа VIII конкурса журналистов и блогеров «Вместе в цифровое будущее», который в этом году оператор проводит в партнерстве с компанией Ericsson. Мероприятие состоялось в иркутском отделении Союза журналистов России.

Конкурс проходил по четырем основным номинациям: «Печатная пресса», «Радио и телевидение», «Интернет-СМИ» и «Социальные медиа». Кроме того, для участников конкурса представили две специальные номинации: «5G — платформа новых возможностей» и «Биометрия — путь к цифровой идентичности».

Иркутские журналисты стали победителями в двух номинациях: в «Радио и телевидение» победила работа Павла Степанова (ГТРК «Иркутск»). Интервью с президентом ПАО «Ростелеком» Михаилом Осеевским вышло на канале «Россия 24». Михаил Осеевский рассказал обо всех аспектах жизни современного общества, связанных с интернетом и телекоммуникациями в целом.

Лучшим блогером стала Ольга Брайт, которая протестировала видеонаблюдение от системы «Умный дом» и узнала легкий способ искать потерянные ключи.

«На этот конкурс я подавала работы несколько раз. В этом году победу мне принесли услуга «Видеонаблюдение» и моя собака Тимон», – отметила Ольга Брайт, которая пришла на награждение вместе с «соавтором» звездного поста чихуахуа Тимофеем.

Иркутяне стали призерами конкурса: второе и третье место в номинации «Социальные медиа» жюри присудило постам Елены Герасимовой. Первый – рассказ о том, как «Ростелеком» представил обновлённый бренд в мастерской Петра Фоменко, второй – видео поездки на беспилотном автомобиле в «Сколково».

Третье место среди журналистов радио и телевидения достался также корреспонденту ГТРК «Иркутск» Ирине Артамоновой. Кроме этого специальными призами были отмечены работы Евгении Колягиной и Влада Никифорова (ИД «Восточная Сибирь») и Натальи Понамарёвой (Сибирское информационное агентство).

«Выстраивать эффективные отношения между людьми, предприятиями и организациями – одна из составляющих успешного ведения дела, – поздравляя победителей, отметил директор Иркутского филиала ПАО «Ростелеком» Юрий Тиман. – В этом заключается смысл подобных конкурсов: мы видим свою работу с одной точки зрения, журналисты и блогеры позволяют взглянуть на неё с других ракурсов. Здесь есть возможность для роста бизнеса, которую мы планируем использовать в будущем».

Теперь иркутских победителей ждут следующий тур конкурса, который пройдет в июне в Москве, и возможность побороться на федеральном уровне за главный приз – поездку в штаб-квартиру компании Ericsson