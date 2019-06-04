Сотрудники En+ Group провели акцию по высадке деревьев в честь 45-летия Усть-Илимской ГЭС

В понедельник, 3 июня, в усть-илимском сквере у Дворца культуры имени И.И. Наймушина прошла акция по высадке деревьев, приуроченная к 45-летию Усть-Илимской ГЭС. Об этом сообщила пресс-служба En+ Group.

В высадке приняли участие сотрудники станции и активисты некоммерческой экологической организации «Зеленый город». Благодаря их усилиям, теперь на городской площадке у фонтана растут груши, сирень и клены. Ландшафтную композицию составили из 45 саженцев в возрасте от 5 до 10 лет. Эта инициатива не ограничится только посадкой саженцев: сотрудники Усть-Илимской ГЭС планируют обеспечить молодым деревьям полноценный уход – полив, прополку, подкормку.

Это уже не первое мероприятие энергетиков по благоустройству этого участка города. В 2018 году на площади перед Дворцом культуры имени И.И. Наймушина был торжественно открыт фонтан. Этот объект был обустроен при поддержке En+ Group.

Сергей Кузнецов, директор «ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация» (управляет гидроэлектростанциями En+ Group):

– Наши сотрудники на собственном примере показывают, насколько важно заботиться об окружающей среде, вносить свой вклад в благоустройство города, в котором живешь и работаешь. Мы надеемся, что в будущем эта площадка станет еще одним любимым местом для отдыха усть-илимцев.

Об Усть-Илимской ГЭС

Усть-Илимская ГЭС была построена на реке Ангара в 1963-1980 годах. Является третьей ступенью Ангарского каскада, после Иркутской и Братской ГЭС. По установленной мощности (3840 Мвт) является четвертой в России, уступая Саяно-Шушенской, Красноярской и Братской ГЭС. Гидроэлектростанция работает в энергосистеме Иркутской области Объединенной энергосистемы Сибири. В 2018 году выработка электроэнергии на Усть-Илимской ГЭС составила 16,3 млрд кВт⋅ч. Входит в состав En+ Group.



Об En+ Group

En+ Group – ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Компания объединяет электрогенерирующие активы установленной мощностью 19,5 ГВт (включая 15,1 ГВт гидроэнергетических активов) и алюминиевые производства годовой мощностью 3,9 млн т (через контрольную долю в ОК РУСАЛ, крупнейшем в мире производителе первичного алюминия за пределами Китая по объемам за 2017 год).