У иркутян вырос интерес к кроссовкам для бега

С приходом лета россияне начали интересоваться беговыми кроссовками. В мае их поиски на Юле выросли в 1,8 раза по сравнению с началом года, а просмотры увеличились в 1,7 раза. Стоит отметить, что этой весной кроссовки для бега добавляли в «избранное» в 2 раза чаще, чем в прошлом году.

В Иркутске за пару беговых кроссовок придется отдать в среднем 3,2 тысячи рублей. Это одна из самых высоких цен в стране – на четверть выше средней стоимости по России. На кроссовки по цене до 2-х тысяч рублей пришлось лишь 13% объявлений в городе. Тем не менее каждая пятая пара обуви продается со скидкой.

Самая высокая цена на беговые кроссовки в Москве. Их средняя стоимость составила 3,3 тысячи рублей. Бюджетнее всего покупка обуви для бега обойдется в Волгограде (1,9 тысячи рублей), Тюмени (1,8 тысячи рублей) и Тольятти (1,7 тысячи рублей).Если смотреть по типам обуви, самыми популярными в Иркутске оказались летние кроссовки – на них пришлось 68% всех объявлений, за ними – демисезонные (32%). Говоря о брендах, в лидерах у иркутян Nike (41% объявлений). За ними – Asics (28%). На третьем месте – Adidas с долей в 10%. У мужчин самыми распространенными размерами стали 41-43. На них пришлось 69% от всех объявлений о продаже мужских кроссовок на Юле. Доля маленьких размеров (40 и меньше) составила 13%, а больших (44 и больше) – 18%. Самые популярные размеры кроссовок у женщин в Иркутске – 37-39 (52%). На (36 и меньше) пришлось 33%, а большие размеры ноги (40 и больше) носят лишь 15% иркутянок.

Справка:

Сервис объявлений Юла был создан Mail.Ru Group в 2015 году. Юла позволяет находить и предлагать товары с учетом геолокации и интересов пользователя. В настоящий момент аудитория Юлы в России превышает 27 млн пользователей.