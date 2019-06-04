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Клиенты ВТБ могут приобрести билеты на теннисный турнир со скидкой 30%

4 июня 2019

С 4 июня стартовал первый этап продажи билетов на 30-й, юбилейный теннисный турнир ВТБ Кубок Кремля. До конца июня у клиентов ВТБ есть возможность приобрести их со скидкой 30%.

Дисконт распространяется при оплате картами ВТБ, а также ранее присоединенных банков (ВТБ24 и Банк Москвы). Клиенты смогут купить билеты на любой из дней проведения турнира. Полный список мест продажи и подробности акции размещены на официальном сайте мероприятия.

ВТБ Кубок Кремля впервые пройдет на площадке Ледового Дворца «Крылатское» с 12 по 20 октября 2019 года. Банк ВТБ выступает титульным партнером мероприятия.

Справка: 

ВТБ Кубок Кремля – это первый в истории России ежегодный международный профессиональный турнир, объединяющий как мужские, так и женские соревнования в крытом помещении. Группа ВТБ поддерживает турнир с 1998 года.


/ СИА /
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