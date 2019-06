Век маяться: стоит ли выходить из акций в мае?

С приходом самого теплого месяца весны в природе все оживает. Но на финансовых рынках может наблюдаться совершенно иная ситуация. Многие инвесторы вспоминают знаменитую поговорку «Sell in May and go away» («Продавай в мае и уходи») и ведут себя настороженно. Павел Сокерин, эксперт лаборатории «Исследования денежно-кредитной системы и анализа финансовых рынков» РЭУ им. Г.В. Плеханова, разбирается, актуальна ли для России эта американская мудрость.

Что русскому здо́рово

Мировые индексы в наибольшей мере отражают ситуацию на рынке конкретной страны. В результате анализа данных за 20 с лишним лет выяснилось, что мудрость американских инвесторов справедлива не для всех случаев. Вопреки многолетнему тренду и наблюдениям, подарок 2019 года для акционеров «Газпрома» — майское решение о фактическом удвоении дивидендов по сравнению с традиционными значениями — спровоцировал рост российских фондовых индексов. Обчыно в мае в России наблюдается наибольшее снижение среднемесячного ведущего отечественного индекса Московской биржи (ММВБ). Аналогичная динамика характерна и для индекса РТС.

Падает или растет

Распродавать активы и брать отпуск в мае однозначно стоит в Бразилии. Индекс Фондовой биржи Сан-Паулу (Bovespa) склонен к падению только два месяца в году: в мае и июне, причем в мае падение самое значительное (−1,93%). На протяжении остальных 10 месяцев в среднем наблюдается рост этого показателя.

Для более развитых стран типична обратная ситуация

Так, американский индекс S&P 500 в мае не только не падает, но и продолжает расти (0,41%), хотя несколько слабее, чем в начале весны. Наибольшее его падение происходит в июне (−1,24%), также снижение наблюдается в августе и сентябре. Похожую ситуацию можно наблюдать с японским индексом Nikkei 225, который к маю значительно замедляет темп роста (0,26%). Владельцам японских акций целесообразно выходить в наличные в декабре, потому что в январе происходит самое значительное падение Nikkei 225 (−1,63%). Владельцам акций британских компаний тоже не следует переживать за свои активы в мае так, как в июне (−1,40%) или январе (−1,39%). Инвестиции во французские акции не приносят роста котировок с апреля по октябрь, так как за незначительным падением в мае (−0,76%) следует череда снижений до осени, исключая июль.

Ласковый май

Полностью отрицать правдивость поговорки «Sell in May and go away» нельзя, так как абсолютно все рассматриваемые индексы замедляют свой рост в мае по сравнению с апрелем. Конечно, слепо ей следовать смысла нет, тем более в странах с хорошо развитыми финансовыми рынками. Тем не менее обнаруженные закономерности заставляют отечественный рынок снизить аппетит к риску до осени.