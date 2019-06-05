S7 Airlines запустила систему развлечений на борту

S7 Airlines предлагает пассажирам воспользоваться в полете системой развлечений на борту. Развлекательный контент доступен в тестовом режиме на рейсах авиакомпании, которые выполняются на воздушных судах Airbus и Boeing.

Теперь у пассажиров S7 Airlines есть возможность в полете смотреть фильмы, сериалы и мультфильмы для детей, слушать музыку и аудиоспектакли, читать книги, а также следить за тем, где проходит полет, на специальной карте. Система позволяет также отправить свой отзыв в S7 Airlines, используя форму обратной связи, посмотреть карту базового аэропорта Домодедово с информацией о стыковках.

Бесплатный развлекательный контент размещен в локальной сети, доступ к которой осуществляется при использовании любых персональных электронных устройств – смартфонов, планшетов и ноутбуков.

«Мы рассчитываем, что новая услуга будет пользоваться популярностью. Большинство наших пассажиров путешествуют с планшетами или смартфонами. Теперь нет необходимости заранее скачивать фильм или музыку. Достаточно подключиться к локальной сети - и сделать выбор. Контент будет постоянно пополняться и обновляться. Мы планируем предоставлять доступ не только к развлекательным, но и обучающим программам, чтобы время в полете можно было провести максимально интересно и полезно», - отметила директор департамента пассажирского опыта S7 Group Светлана Кулюкина.

Для доступа к контенту на воздушных судах Airbus A320neo и Airbus A321neo необходимо заранее, перед полетом, скачать или обновить приложение S7 Media. Приложение доступно в App Store и Google Play. На борту переключить персональное устройство в авиарежим, активировать беспроводное соединение Wi-Fi и подключиться к сети S7. Далее открыть приложение S7 Media и следовать инструкциям.

Пассажирские кресла в современных воздушных судах семейства Airbus A320neo в парке S7 Airlines оснащены специальными держателями, которые позволяют удобно закрепить устройство на уровне глаз.

Для подключения к системе на остальных самолетах Airbus и Boeing достаточно заранее скачать или обновить приложение S7 Airlines. На борту переключить мобильное устройство в авиарежим, активировать беспроводное соединение Wi-Fi и подключиться к сети S7. Когда все шаги будут сделаны, открыть браузер и после автоматической переадресации выбрать нужный контент для просмотра.

Трансляция контента происходит в режиме стриминга и не требует скачивания контента на смартфон. Подробную информацию об использовании системы всегда можно найти в бортовом журнале S7.