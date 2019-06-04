Банк «Открытие» выпустит биржевую облигацию на компании индустрии Luxury

Банк «Открытие» запустил новый инвестиционный продукт — биржевую облигацию на компании индустрии Luxury с условием выплаты дополнительного дохода. Облигации номинированы в рублях со сроком обращения 3 года. При положительной реализации предлагаемой стратегии потенциальная доходность для инвесторов по облигациям составит 15% годовых.

Банк «Открытие» выпустил биржевую облигацию на компании индустрии Luxury с условием выплаты дополнительного дохода. Идентификационный номер выпуска 4B020402209B001P от 20.05.2019. Вложение в облигации предполагает полную защиту и возврат капитала в случае снижения цен на базовые активы к дате погашения облигаций. Сами базовые активы из акций компаний индустрии роскоши отобраны на основе рыночной экспертизы.

Если клиент будет держать облигацию до погашения (три года), совокупный доход по купону не будет облагаться подоходным налогом в пределах ключевой ставки ЦБ РФ (в настоящее время составляет 7,75%) плюс 5 процентных пунктов. Совокупный доход по купону, который превысит ключевую ставку ЦБ плюс 5 п.п., облагается по ставке 35%. Если клиент захочет продать облигацию до срока погашения (что возможно в любой момент), положительная разница между ценой продажи и покупки бумаги облагается подоходным налогом по ставке 13%, а для нерезидентов — 30%.

По оценкам начальника аналитического управления банка «Открытие» Анны Мориной, предприятия индустрии Luxury защищены от многих факторов, сдерживающих рост компаний других секторов: «Сила бренда поддерживает высокую лояльную базу клиентов, позволяя применять премиальное ценообразование. Отрасль предметов роскоши апеллирует к таким категориям потребительских чувств, как мечты, стремления, желания и признание достижений — в отличие от простого желания обладать тем или иным благом в практическом отношении. В результате “продавцы престижа” менее чувствительны к изменениям иррациональных факторов и экономическим спадам. Несмотря на экономические потрясения и геополитические проблемы во всём мире, энтузиазм богатых потребителей в отношении роскоши остаётся неизменным. Такой способ потребления услуг индустрии роскоши делает биржевую инвестиционную облигацию на эти активы привлекательным финансовым инструментом».