Как разделить нефтяную ренту?

В России так же, как в Казахстане и Азербайджане, постоянно раздаются голоса, раздать доходы от экспорта сырья гражданам. Различные блогеры и просто популисты любят рассказывать о богатых нефтегазовых странах, где население честно получает нефтяную ренту и наслаждается. Прозрачно намекая, что у нас все по-другому, так как все украли путинские чиновники и олигархи. Но фокус в том, что в этих «образцовых» странах слишком много нефти и слишком мало граждан, отмечает Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»:

– Всем интересующимся советую посмотреть такой показатель, как баррель добычи на душу населения. Доля нефтегазовых доходов в бюджете постоянно колеблется, она сильно зависит от цен на нефть и курса рубля. Однако грубо она составляет около 50%. При этом в России в отношении нефтяников действует очень жесткий налоговый режим. Нефтяная зависимость никуда не делась и не денется в обозримом будущем. Если бюджет потеряет эти доходы, Российскую Федерацию как государство можно смело распускать.

Плюс не стоит забывать, что есть права собственности. То есть у всех нефтяных и газовых запасов есть хозяева. Именно запасы являются основной капитализации. Основным акционером в российской нефтегазовой отрасли является государство. Правительству принадлежит контроль в лидерах сектора – «Роснефти», «Газпроме», а также все голосующие акции трубопроводной монополии «Транснефть». Через «Газпром» и «Роснефть» государство также контролирует «Газпром нефть» и «Славнефть». Активы последней нефтяной компании, вероятно, рано или поздно будут разделены между «Газпромом» и «Роснефтью», а сама компания ликвидирована. Однако есть и абсолютно частные «Лукойл» или «Сургутнефтегаз».

Не стоит также забывать о множестве мелких частных акционеров. Прежде всего, здесь стоит вспомнить народное IPO «Роснефти» 2006 года. Тогда через сеть «Сбербанка» акции были предложены рядовым гражданам. Минимальная сумма входа, если мне не изменяет память, составляла $500. Вряд ли хорошей идеей является лишить россиян честно заработанных дивидендов, перенаправив денежные потоки в пользу третьих лиц.

В заключение стоит сказать, что любой желающий через интернет может купить акции любой российской нефтяной компании на Московской Бирже. Все российские нефтегазовые холдинги торгуются на рынке. Капитализм несколько более справедлив, чем многим кажется на первый взгляд, но это все-таки капитализм. Правила при капитализме более или менее равны для всех, хотя про равные возможности наши либералы сильно загнули, поскольку изначально размер капитала у всех разный.