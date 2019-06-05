ИАЦ «Альпари»: Сколько потеряет Украина, если Газпром остановит транзит

Потери Украины в случае отказа России транспортировать природный газ через ее территорию составят более 3% ВВП. Об этом в прошлом году заявил главный коммерческий директор группы «Нафтогаз» Юрий Витренко. По его словам, для украинского ВВП это примерно столько, сколько Украина тратит на оборону.

Учитывая, что платежи за транзит — это чистый кэш, можно сделать вывод, что Москва решила оставить Киев без оборонного бюджета. Надежды, что Вашингтон или Брюссель заместят Киеву выпадающие доходы, призрачны. Конечно, пока Москва говорит, что транзит газа через Украину может сохраниться. Однако в случае запуска Турецкого потока и Северного потока–2 он будет просто не нужен. Да и износ украинской ГТС слишком велик, риски техногенных катастроф постоянно возрастают.

Однако на этом неприятности Киева могут не закончиться. После отказа от газового транзита через Украину, Российская Федерация может просто ввести с Украиной визовый режим. В этом случае 2-3 миллиона трудовых мигрантов с Украины, которые находятся в России, будут вынуждены вернуться домой. Украина потеряет зарабатываемые ими деньги, получит мощнейший фактор социальной напряженности. Работу вернувшимся на родину украинцам найти будет очень сложно.

В 2013 году во время командировки в Киев коллеги из украинских финансовых компаний говорили мне, что украинская экономика еще более экспортная, чем российская. Половина идет в Европу, половина в Россию, плюс трудовые мигранты в России. Никто не захочет терять деньги, а значит – Москва и Киев обречены на вечный торг по газовым и прочим аналогичным вопросам.

Однако политика победила экономику. Рано или поздно лучшая часть украинской рабочей силы будет брошена на легальный и полулегальный европейский рынок труда. О том, что это неплохая идея, о которой стоит подумать, немецкие финансисты писали еще после победы Ющенко в 2004 году. Видимо, настало время для реализации этих планов.

Александр Разуваев, ИАЦ «Альпари»