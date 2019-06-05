Азиатско-Тихоокеанский банк продлил срок действия вклада «ЖАРА» с повышенной процентной ставкой

Клиенты банка смогут оформить вклад «ЖАРА» с повышенной доходностью включительно до 30 июня 2019 года.

По вкладу «ЖАРА» предусмотрена минимальная сумма вклада 250 000 рублей, максимальная – без ограничений. Вклад не пополняемый и не пролонгируемый. Выплата процентов и суммы – в конце срока. Валюта вклада – рубли. Срок действия – 92 дня, процентная ставка – 7,7 % годовых.

- Обычно акционные предложения отличаются ограниченным сроком действия, более выгодными условиями и пользуются высоким спросом среди клиентов. Вклад «ЖАРА» не стал исключением, но мы решили не прекращать его оформление, а продлить еще на один месяц. Сейчас это самый высокий процент среди всех наших действующих предложений по вкладам. Депозит привлекателен тем, что за короткий срок, всего три месяца, вы не только сохраните сбережения, но и максимально сможете их увеличить, - комментирует советник председателя правления Азиатско-Тихоокеанского банка Максим Гордюков.

Кроме того, АТБ повысил процент сразу по нескольким онлайн-вкладам: «Сохрани Онлайн», «Накопи Онлайн» и «Управляй Онлайн». При условии оформления данных вкладов через интернет-банк процентная ставка увеличивается на 0,2% к действующему предложению. Так, например, при оформлении вклада «Сохрани» в отделении на срок на 182 дня процентная ставка составит 7,5% годовых, если же оформить вклад «Сохрани Онлайн» через личный кабинет, то ставка повысится до 7,7 % годовых на весь срок действия.

Открыть вклады можно в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского банка или оформить заявку на консультацию на сайте банка.