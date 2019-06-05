Банк «Солидарность» расширяет свое присутствие в Дальневосточном федеральном округе

4 июня 2019 года в Благовещенске состоялось торжественное открытие филиала «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность».

Филиал «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» в Благовещенске является планомерным шагом по расширению присутствия банка в Дальневосточном федеральном округе. После открытых в феврале 2019 г. операционных офиса и кассы в г. Владивосток, банк планирует открыть офиса банка в Хабаровске.

Новый филиал в Благовещенске предоставляет весь спектр банковских услуг для физических и юридических лиц, обслуживая как граждан и представителей бизнеса Российской Федерации, так и иностранных граждан и представителей зарубежного бизнеса, являясь важным звеном в системе взаимодействия банка с зарубежными корпоративными клиентами. Находясь на границе с КНР, филиал планирует активно предоставлять сервис гражданам и юридическим организациям этой страны и помогать физическим лицам и бизнес-структурам РФ при работе с рынками Китая. Таким образом, АО КБ «Солидарность» добросовестно продолжает свою работу по выполнению плана финансового оздоровления банка, которое предполагает активное расширение работы с азиатскими рынками.

Филиал «Дальневосточный» АО КБ «Солидарность» расположен по адресу: г. Благовещенск, ул. Краснофлотская, д. 77.

Режим работы:

Понедельник – пятница: с 9.00 до 18.00

Суббота – воскресенье: выходные дни

Телефон: 8 800 700 92 20