Райффайзенбанк выдал инвестиционный кредит на приобретение 10 магистральных локомотивов

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка и ООО «БалтТрансСервис» (Группа Globaltrans) подписали соглашение об открытии невозобновляемой кредитной линии на сумму 3,0 млрд рублей. Срок кредитования — 5 лет. По условиям соглашения кредитный лимит одобрен для финансирования программы по технической модернизации компании — в целях приобретения 10 новых магистральных локомотивов (серии 2ТЭ25 КМ), а также для пополнения оборотных средств.

Андрей Почеснев, директор Северо-Западного регионального центра Райффайзенбанка, прокомментировал сделку: «Мы рады успешному завершению сделки с одним из крупнейших частных железнодорожных операторов в сегменте перевозки нефтеналивных грузов в России, странах СНГ и Балтии, который активно развивается и стабильно демонстрирует хороший финансовый результат. Инвестиционный кредит поможет ООО „БалтТрансСервис“ осуществить техническую модернизацию и позволит укрепить рыночные позиции. Мы высоко оцениваем потенциал работы с компанией и планируем дальнейшее развитие взаимовыгодного сотрудничества».

Северо-Западный региональный центр Райффайзенбанка — один из крупнейших филиалов банка с участием иностранного капитала в Северо-Западном регионе. Количество крупных и средних корпоративных клиентов РЦ превышает 1700 компаний, большая часть из которых — это представители нефтяной, химической, автомобилестроительной, строительной, пищевой, транспортной, деревообрабатывающей отраслей, офисной и складской недвижимости, IT, оптовой и розничной торговли. РЦ обслуживает более 20 тысяч компаний сегмента малого и микро-бизнеса. Количество активных розничных клиентов превышает 301 тыс. человек. Кредитный портфель — 100.17 млрд рублей. Средства клиентов — 122.22 млрд рублей. Сеть отделений насчитывает 18 дополнительных офисов в Санкт-Петербурге и 4 в Северо-Западном регионе (в Череповце, Калининграде, Сыктывкаре и Петрозаводске). Данные по состоянию на 31.03.2019 г.

Райффайзенбанк является дочерней структурой Райффайзен Банк Интернациональ АГ. Райффайзенбанк — один из самых надежных российских банков, который создает финансовые решения для частных и корпоративных клиентов, резидентов и нерезидентов Российской Федерации. Согласно данным «Интерфакс-ЦЭА», Райффайзенбанк занимает 11-е место по размеру активов по итогам первого квартала 2019 года, находится на 7-ом месте по объему средств физических лиц, 7-ом месте по размеру розничного кредитного портфеля, а также на 7-ом месте по размеру чистой прибыли.

Райффайзен Банк Интернациональ АГ является ведущим корпоративным и инвестиционным банком на финансовых рынках Австрии и в странах Центральной и Восточной Европы. В Центральной и Восточной Европе Райффайзен Банк Интернациональ представлен на 13 рынках и предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая лизинг, управление активами и сопровождение сделок по слиянию и поглощению. Более чем 47 000 сотрудников обслуживают 16,3 млн клиентов более чем в 2 100 подразделениях, основная часть которых расположена в странах Центральной и Восточной Европы. Акции Райффайзен Банк Интернациональ зарегистрированы на Венской фондовой бирже.