Россельхозбанк отправил российских сыроделов во Францию

При поддержке АО «Россельхозбанк» 2–4 июня в городе Тур (Франция) команда сыроделов из Московской, Тверской, Тульской и Ярославской областей принимает участие в «4-м Международном Салоне сыра и молочных продуктов» (Mondial du Fromage 2019). Россияне представляют свою продукцию экспертам и широкой публике и выступают на Международном конкурсе на лучшего сырного кулинара (Concours Mondial du Meilleur Fromager) и Международном конкурсе сыров и молочных продуктов (Concours International Produits).

На конкурсы Mondial du Fromage 2019 российской командой заявлено 19 сыров в семи категориях. Кроме того, российская продукция будет отдельно представлена на сырном столе во время Большого вечера дегустации сыров Мира.

«Международный Салон сыра и молочных продуктов» проводится каждые два года и является одним из главных событий индустрии. В 2017 году в мероприятии приняли участие производители из 35 стран, а на конкурс сыров было представлено около 650 сыров и молочных продуктов.

РСХБ занимает лидирующие позиции по кредитованию малых форм хозяйствования и уделяет особое внимание созданию благоприятных условий для развития малого бизнеса на селе. С этой целью Банком ежегодно проводится Фестиваль «СВОЁ», участникам которого предоставляется возможность расширить рынок сбыта. В августе 2018 года команда сыроделов принимала участие в мероприятии, проходившем в Туле, по итогам которого фермеры обратились в РСХБ за спонсорской поддержкой выступления на международном конкурсе сыров и молочной продукции.

«Финансовая поддержка фермеров – одно из приоритетных направлений работы Россельхозбанка, что закономерно: фермерское движение сегодня играет ключевую роль в достижении устойчивого развития сельского хозяйства в России и во всем мире. Банк всесторонне поддерживает фермеров и помогает им продвигать свою продукцию. Мы верим, что наших сыроделов признают на международном рынке, и желаем им удачи. Надеемся, что выступление российской команды вдохновит предпринимателей из других регионов нашей страны», – прокомментировала Первый Заместитель Председателя Правления АО «Россельхозбанк» Ирина Жачкина.