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Флаг Иркутской нефтяной компании подняли на Эльбрус

5 июня 2019

Сотрудник Иркутской нефтяной компании (ИНК) – руководитель проектов службы заказчика – Вячеслав Китаев взошел на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус. Там, на высоте 5642 метра над уровнем моря, в первый день лета был водружен флаг ИНК.​ Об этом сообщается на странице компании в Facebook. 

<p>Фото: facebook.com/irkutskoilcompany</p>

Фото: facebook.com/irkutskoilcompany


/ СИА /
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