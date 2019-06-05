Флаг Иркутской нефтяной компании подняли на Эльбрус

Сотрудник Иркутской нефтяной компании (ИНК) – руководитель проектов службы заказчика – Вячеслав Китаев взошел на самую высокую горную вершину России и Европы – Эльбрус. Там, на высоте 5642 метра над уровнем моря, в первый день лета был водружен флаг ИНК.​ Об этом сообщается на странице компании в Facebook.