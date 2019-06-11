Наталья Хистяева: «Зарплатный кредит стоит на страже вашей репутации»

Самое главное в бизнесе – репутация. Ее создают годами, и строится она не только на взаимоотношениях с клиентами, но и на уважительном партнерстве руководства и коллектива. Для этого важно соблюдение всех социальных гарантий и обязательств, в первую очередь – своевременная выплата зарплаты. Если ваши сотрудники всегда вовремя, без задержек получают зарплату – это принесет больше пользы репутации, чем любая рекламная кампания, уверена Управляющий офисом банка Авангард в г. Иркутске Наталья Хистяева. Она рассказала порталу SIA.RU, что делать, если денег на выплату зарплаты нет.

Бизнес есть бизнес, риск кассового разрыва полностью исключить невозможно. Что делать компании, если разрыв случился, а подвести своих сотрудников нельзя?

– Лучшее решение – кредитная линия под небольшой процент, который не создаст лишней долговой нагрузки, ведь часто срок поступления средств и возврата кредита – всего несколько дней. В банке Авангард есть такое предложение – зарплатный кредит под 7% годовых.

Этот кредит оформляется отдельно?

– Зарплатный кредит входит в пакет предложений по зарплатному проекту Авангарда. Это комплексное решение по финансированию и своевременной выдаче зарплаты сотрудникам предприятий при минимальных издержках. В числе преимуществ зарплатного проекта в целом и кредитной линии в частности – онлайн-обслуживание. Например, зарплатная ведомость подается через интернет-банк, при этом автоматически проверяются реквизиты, формируются и подписываются платежные документы. Ведомость можно легко импортировать в интернет-банк Авангарда из различных бухгалтерских программ, в том числе 1С и Контур.

Обработка зарплатной ведомости происходит круглосуточно, без комиссии, дата и время зачисления зарплаты на карточные счета сотрудников определяются руководством компании и возможны в любое, в том числе и нерабочее время.

Это предложение доступно только для крупного бизнеса?

– Нет. В рамках зарплатного проекта в банке Авангард даже самое маленькое предприятие (от 5 человек) может дистанционно оформить зарплатный кредит на сумму месячного фонда оплаты труда под 7% годовых и не переживать о временных трудностях – обязательства перед сотрудниками будут исполнены точно в срок. Оформление зарплатного кредита происходит онлайн, занимает минимум времени и не требует визита в банк.

Какие преференции дает зарплатный проект?

– Сотрудники предприятия в рамках зарплатного проекта банка Авангард бесплатно получают классические банковские карты международных платежных систем Visa/Mastercard или Национальной платежной системы «Мир», а при желании могут оформить и кредитные карты с лимитом 100% от месячной зарплаты.

В числе других преимуществ обслуживания в банке Авангард – переводы в другие банки всего за 10 рублей, независимо от суммы, возможность онлайн-оформления вкладов на сроки от 10 дней по привлекательным ставкам, удобный бесплатный интернет-банк и мобильное приложение, отсутствие скрытых комиссий при обслуживании карт. Для удобства сотрудников возможна установка банкомата на территории предприятия.

Руководящему составу предприятий банк Авангард бесплатно предоставляет премиальные карты.

Использование комплексного зарплатного проекта удобно и выгодно всем: руководство будет уверено, что все гарантии предприятия перед работниками соблюдены в полном объеме и в срок, а сотрудники всегда будут чувствовать себя комфортно и спокойно, зная, что их труд своевременно оплачивается. Зарплатный проект в банке Авангард существенно снизит риски и расходы, связанные с организацией выплаты заработной платы, получением, инкассацией и хранением денежных средств.