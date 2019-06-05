Клиенты банка «Открытие» теперь могут снимать наличные в банкоматах СКБ-банка

Партнерская сеть банка «Открытие» пополнилась банкоматами «СКБ-банка». Теперь клиенты обеих кредитных организаций в Иркутске и Братске смогут комфортнее, быстрее и без комиссий снимать наличные в ближайшем для себя банкомате.

Банк «Открытие» с апреля 2019 года начал создание партнерской сети банкоматов с ведущими банками, работающими в России. Сотрудничество кредитных организаций приведет к созданию одной из крупнейших сетей банкоматов, которая объединит более 20 тысяч устройств на территории всей страны. Клиенты банков-партнеров смогут обслуживаться в банкоматах сети бесплатно. Услуга доступна держателям дебетовых и кредитных карт платежных систем Visa, MasterCard и МИР. Размер лимитов на снятие денежных средств зависит от категории и тарифного плана карты.

«Расширение банкоматной сети всегда идет на пользу клиентам банка – это увеличивает географию по снятию наличных даже в тех местах, где ранее клиенты банка не имели такой возможности. Это создает удобство и повышает качество современного банковского сервиса для клиентов», - отмечает управляющий банком «Открытие» в Иркутской области Владимир Чернышев.

Банк «Открытие» — системообразующий банк. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), «Открытие Брокер» (брокерские услуги), Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие» (рынок пенсионных накоплений), АО «Балтийский лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости и удобства, повышение качества обслуживания клиентов, запуск и развертывание в регионах системы сбора биометрических данных, а также реализацию других передовых идей, финансовых технологий и сервисов.